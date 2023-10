Il 14 e il 15 ottobre è protagonista a Cremonafiere il fantastico mondo degli animali

È in arrivo la decima edizione di Petsfestival, l’evento dedicato agli amanti degli animali domestici, che si terrà il 14 e 15 ottobre 2023 presso il polo fieristico di Cremona. Quest’anno, l’esposizione coprirà una superficie di ben 27.000 metri quadrati e offrirà una vasta gamma di attività e spettacoli che coinvolgeranno gli appassionati di animali di ogni genere.

L’evento, organizzato da CremonaFiere, rappresenta un momento chiave per il mondo degli animali domestici, sia dal punto di vista sociale ed educativo che dal punto di vista del mercato in costante crescita. Il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni, ha sottolineato l’importanza di questo settore:

“Il Petsfestival giunge quest’anno alla decima edizione e con questo appuntamento rappresentiamo in fiera il mondo degli animali domestici. Questo settore è importante sia per il ruolo sociale ed educativo, sia per il mercato in notevole crescita. Il percorso di ampliamento del panorama fieristico cremonese è iniziato nel 2021 proprio con PetsFestival ed è un piacere oggi vederlo rappresentato con un’esposizione così ampia e ricca di contenuti per gli operatori e per gli appassionati.”

Petsfestival offre un’ampia esposizione che comprende tutto il mondo dei pet: gli esperti e i professionisti del settore presenteranno i prodotti e servizi più innovativi per animali domestici, che saranno come sempre gli autentici protagonisti dell’evento. L’esposizione comprenderà oltre 20 allevamenti di cani, i campionati europei di Dog Dance con 100 cani di diverse razze provenienti da 13 paesi, oltre 200 gatti partecipanti all’esposizione felina internazionale Coral Jubilee Show, più di 200 conigli in occasione di Cunitaly, una mostra cunicola con giudizio, oltre 100 alpaca e lama presentati da SNAEL nell’ambito dell’International Llama e Alpaca Show, 300 colombi ornamentali nel terzo campionato lombardo di colombi, acquariologia dolce e marina che fa di Petsfestival il più grande evento di settore in Italia. Ma non finisce qui: l’esposizione comprenderà anche rettili, rapaci, piccoli roditori, pappagalli, pony, asinelli, cavalli, api, verde e molto altro.

Petsfestival, il programma dell’evento

Il programma dell’evento prevede una vasta gamma di approfondimenti, presentazioni di libri e workshop, dimostrazioni per il pubblico. Ci saranno sessioni di primo soccorso cinofilo tenute dalla Dog Trainer Chiara Ceresoli, dimostrazioni di Treibball a cura dell’Associazione Italiana Treibball, prove di volo con uccelli rapaci a cura dell’Associazione “Il Mondo nelle Ali,” sessioni di aquascaping live, laboratori e attività didattiche in vari settori tra cui rettili, rapaci, api e acquariologia.

Tra gli eventi speciali, spicca il festival degli alani organizzato dal Gruppo Cinofilo Cremonese e aperto a tutti i proprietari di alani o cani simili. Inoltre, ci sarà il CAE1, un test di controllo dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico per cani e padroni buoni cittadini, con rilascio di un patentino ufficiale al superamento del test. Saranno organizzati concorsi, tra cui l’International Shrimp Contest, il primo concorso internazionale di caridine in Italia, l’International Lama e Alpaca Show, il Coral Jubilee Show – esposizione felina internazionale, il campionato lombardo di colombi e i campionati europei di Dog Dancing.

Petsfestival rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti degli animali domestici e un’opportunità unica per scoprire le ultime novità del settore. Non importa se siete proprietari di animali o semplicemente appassionati di animali da compagnia: qui troverete sicuramente qualcosa di affascinante e informativo.