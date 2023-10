Animali e ambiente. Pet Carpet Film Festival: VI edizione per la rassegna cinematografica con una finale solidale.

Ritornano le storie di legami profondi tra uomini e animali, l’attenzione per l’ambiente e il rispetto per il nostro mondo. Il Pet Carpet Film Festival fa il suo ritorno con emozionanti racconti che hanno commosso e continuano a commuovere il mondo intero. Si celebra la sesta edizione di questa rassegna cinematografica internazionale, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, che ne cura anche la direzione artistica. Quest’anno l’evento avrà luogo il 6 e 7 ottobre presso la Casa del Cinema di Roma, nella suggestiva sala Cinecittà.

Centinaia di cortometraggi sono giunti al festival, che gode del patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa Italiana, della Fnovi e dell’Anmvi. In collaborazione con Anas (Gruppo Fs Italiane), sono stati selezionati i finalisti tra questi corti, che affronteranno tematiche legate ai volontari di numerose associazioni, alle sfide quotidiane dei meno fortunati amici a quattro zampe, alle storie di eroi pelosi coinvolti in operazioni di soccorso e agli sforzi profusi per la tutela dell’ambiente e delle sue creature.

LEGGI ANCHE: I benefici (incredibili) dell’avere un cane nella nostra vita

Pet Carpet Film Festival, VI Edizione: le novità

Tra le novità di quest’anno, con la regia affidata a Pietro Romano, si annovera un premio speciale dedicato alle scuole e ai laboratori che hanno abbracciato il tema dell’iniziativa con entusiasmo, coinvolgendo studenti ed insegnanti. In questa emozionante avventura, la direttrice artistica Federica Rinaudo sarà affiancata nella conduzione da Beppe Convertini e Cinzia Leone, divisi tra le due serate. Entrambi condividono la loro vita con affettuosi amici a quattro zampe. Il Presidente di giuria sarà Enzo Salvi, da sempre amico del Pet Carpet. Inoltre, verrà assegnato il premio una vita a quattro zampe a Garrison Rochelle.

Il festival, realizzato grazie alla collaborazione delle rinomate realtà Pet Store Conad e Vitakraft, presenterà una serie di eventi speciali, tra cui un omaggio a Cicci, uno dei cani più anziani al mondo recentemente scomparso. Ci saranno anche dimostrazioni delle unità cinofile della Polizia e dei Carabinieri. Oltre a molte altre sorprese che coinvolgeranno tanto gli spettatori a due zampe quanto quelli a quattro zampe, con ali e code. L’accesso al gala sarà gratuito, ma previa prenotazione. L’unico requisito sarà di portare con sé generi alimentari, medicinali o accessori, da donare ai volontari delle associazioni che si occupano degli animali meno fortunati, in cerca di una famiglia. Ogni anno, questi animali vengono individuati attraverso attenti programmi di monitoraggio e ricerca.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web del festival: www.petcarpetfestival.it. Per le prenotazioni, contattate: petcarpetfestival@gmail.com (fino a esaurimento posti disponibili).