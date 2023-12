Quest’anno mai visti così tanti nidi di tartarughe marine sulle spiagge della Florida e non solo: aspettiamo ad esultare, ecco cosa rischiano.

Nel 2023 in Florida e in diverse altre regioni degli Stati Uniti hanno avuto luogo impressionanti nidificazioni di tartarughe marine, stabilendo nuovi record. Tuttavia, dietro questa notizia entusiasmante si nascondono sfide significative che mettono a rischio il futuro di queste affascinanti creature marine.

Le statistiche preliminari dello Stato della Florida per il 2023 rivelano oltre 133.840 nidi di tartarughe marine, superando il precedente record del 2016.

Questo trend positivo si riscontra anche nelle tartarughe verdi, con una stima di almeno 76.500 nidi, ben al di sopra del record del 2017. Anche in South Carolina, Alabama, North Carolina e Georgia, si registrano elevati numeri di nidi, sebbene non abbiano raggiunto i record della Florida. Le tartarughe marine, di cui sette specie sono in pericolo, affrontano numerose minacce durante il processo di nidificazione.

Solo una tartaruga su 1.000 raggiunge l’età adulta, e le sfide includono predatori sulla terraferma e in mare, disturbo dei nidi e difficoltà nell’accesso all’acqua dopo la schiusa.

Quest’anno ha pesato anche il cambiamento climatico sul numero di nidi di tartarughe marine, colpiti duramente dall’uragano Idalia, che ha spazzato via la maggior parte dei 75 nidi in un tratto della costa del Golfo della Florida.

Il riscaldamento di aria, acqua e sabbia, oltre a tempeste tropicali più potenti, è uno dei maggiori fattori di rischio per le testuggini e questi repentini cambiamenti influiscono sulla loro sopravvivenza. Senza contare che le temperature più calde della sabbia influenzano anche il sesso delle tartarughe marine.

Nonostante il crescente numero di nidi, il futuro delle tartarughe marine rimane incerto. Il successo attuale potrebbe non riflettersi in un aumento sostenuto nelle popolazioni a causa delle minacce in corso.

Inoltre, le sfide come la costruzione di barriere umane e l’illuminazione notturna possono ostacolare i tentativi delle tartarughe di raggiungere l’acqua dopo la schiusa. In conclusione, preservare il delicato equilibrio dell’ecosistema marino per garantire un futuro sostenibile per queste straordinarie creature resta ancora una priorità.

