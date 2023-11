In particolare il farmaco, che si chiama LOY-001, agirebbe sull’invecchiamento accelerato dei cani di grossa taglia

Si chiama LOY-001 ed è un farmaco che allunga la vita -o almeno promette di farlo- ai fedeli compagni a quattro zampe: un sogno per chi condivide la vita con un animale domestico e ne teme la morte, che arriva sempre troppo presto.

Attualmente, gli studi hanno evidenziato che LOY-001 ha migliorato significativamente i parametri di invecchiamento clinicamente rilevanti nei cani di grossa taglia, tanto da ottenere un’approvazione -condizionale- da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense.

In fase di sperimentazione il farmaco che allunga la vita ai cani

Se tutto va bene, la terapia dovrebbe essere disponibile sul mercato entro il 2026 e sarà somministrata da un veterinario ogni 3-6 mesi, sotto forma di un’iniezione a lunga durata d’azione. Esiste una correlazione diretta tra le dimensioni del cane e la sua aspettativa di vita: in generale, le razze di taglia maggiore tendono a vivere meno a lungo. Ad esempio, cani come i mastini inglesi, i bullmastiff e gli alani, che sono di taglia grande, hanno una durata media di vita di soli che va dai 7 ai 10 anni. Al contrario, razze più piccole come il Chihuahua, il Barboncino nano e lo Yorkshire Terrier, vivono in media oltre 12 anni e spesso raggiungono l’adolescenza, quasi il doppio rispetto alle razze più grandi.

Una teoria suggerisce che i cani di taglia maggiore potrebbero invecchiare più rapidamente, accumulando anomalie fisiologiche e problemi di salute prima rispetto ai loro omologhi più piccoli. Secondo le indagini scientifiche condotte dall’azienda, la responsabilità di questo invecchiamento sarebbe in un ormone, l’IGF-1, elemento chiave nella crescita cellulare. L’elevato livello di questo ormone si ritiene acceleri l’invecchiamento negli adulti e riduca la loro aspettativa di vita sana. . LOY-001, se dovesse dimostrare di funzionare ed essere sicuro, allunga la vita agendo sulla riduzione dei livelli di IGF-1, avvicinandoli a quelli osservati nei cani di taglia più piccola.

Ovviamente il farmaco non mira solo ad aumentare la longevità, ma anche a “mantenere la qualità della vita” degli animali, come afferma il portavoce dell’azienda, Tim Smith.