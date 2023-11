Ora cerca un’adozione del cuore: tutte le informazioni per contribuire alle sue cure e per dargli una famiglia

Hook è un cagnolino di un anno e mezzo con grandi occhi dolci e tanta voglia di vivere: è stato trovato dai volontari dell’Oipa di Mileto, provincia di Vibo Valentia, in condizioni praticamente disperate. L’animale era infatti finito in una tagliola che gli aveva ferito gravemente una zampa e per liberarsi ha peggiorato la situazione: i volontari lo hanno trovato con una zampa anteriore completamente scarnificata di cui rimaneva solo l’osso, un osso ripulito da pelle, muscoli e innervazioni. Una scena straziante.

Ma Hook è riuscito a sopravvivere e, al momento del ritrovamento era vitale, rassegnato, ma vivo. Non si può immaginare il dolore che ha provato per liberarsi dalla tagliola.

Il cagnolino è finito in una trappola per volpi o per cinghiali: la responsabilità del suo ferimento e del suo dolore ricade su chi, senza scrupoli, sistema trappole nei campi probabilmente per difendere un’adiacente proprietà privata dalla fauna selvatica senza adottare metodi non violenti e causando morti atroci.

Hook è un cagnolino dolcissimo e molto forte, pieno di voglia di vivere: ieri è stato operato e la zampa, gravemente compromessa, amputata. L’intervento è perfettamente riuscito e lui, appena sveglio, era già in piedi a muoverei primi passi.

Ora lo aspetta una nuova vita, sicuramente migliore di quella che faceva prima.

La storia di Hook, le volontarie: “Aveva un osso al posto della zampa ma ci scodinzolava”

«Quando lo abbiamo trovato non credevamo ai nostri occhi: un cane con un osso al posto della zampa e che, nonostante l’inferno che aveva passato, ci scodinzolava», racconta la delegata dell’Oipa di Vibo Valentia, Samantha Mercadante. «Lo abbiamo subito soccorso, fatto visitare, aveva una setticemia in corso, e messo in stallo a casa di una nostra volontaria. È un cagnolino molto bello e dall’ottimo carattere, tanto dolce. È stato molto forte: nel dolore e nella solitudine se l’è cavata da solo: per questo è il nostro eroe».

Hook, non appena uscirà dalla convalescenza, potrà essere adottato da chi potrà donargli tutto l’amore possibile e una casa in cui vivere felice. Un cane tripode, ricordiamolo, è un cane che può camminare e correre come un cane normodotato.

Hook, il nostro Capitan Uncino, è il simbolo del coraggio e del riscatto dal male che umani senz’anima causano agli animali.

Per maggiori informazioni su come richiedere l’adozione e per contribuire alle spese dell’intervento: Samantha Mercadante, 348 3480273, email vibovalentia@oipa.org