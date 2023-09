Il 23 settembre si festeggia la Giornata internazionale del coniglio: cosa sapere per aumentare il benessere del pet a casa

Ogni anno, il quarto sabato del mese di settembre (in questo caso il 23 settembre) si festeggia la Giornata Internazionale del Coniglio, un momento dedicato alla cura e alla salvaguardia dei nostri pelosetti. Questa ricorrenza risale alla fine degli anni ‘90 nel Regno Unito ed è nata proprio per aumentare la consapevolezza di questo animale che ancora oggi soffre della mancanza di leggi a tutela e di molta inesperienza nell’accudirlo.

I conigli ad oggi sono tra i primi animali da compagnia presenti nelle case degli italiani, ma a differenza di cani e gatti, oltre a non avere una regolamentazione, vengono considerati animali di semplice gestione e poco impegnativi. Questa non è la verità, perché seppur piccolo e apparentemente mansueto, ha moltissime esigenze e ha bisogno di tante attenzioni.

Inoltre sono animali intelligenti, curiosi e amano la compagnia, infatti, sono in grado di instaurare profonde e durature relazioni sia con i propri simili che con gli umani che li accudiscono.

Giornata internazionale del coniglio: cosa sapere

515grammi è il progetto tutto italiano dedicato al benessere degli esseri umani e dei conigli che vivono sotto lo stesso tetto nato nel 2020 grazie ad Esther Burton, interior designer dal forte spirito imprenditoriale con la passione per i conigli (tanto da vivere con una colonia di ben 6 esemplari) che decide di contribuire a diffondere cultura su questo tema e di dare a tutti gli amanti dei conigli gli strumenti per prendersene cura.

In occasione della Giornata internazionale del coniglio, l’azienda lancia il servizio di consulenze online e mette a disposizione dei BunnyLover tre esperti che permettono, tramite video call di 50 minuti, ai proprietari di conigli di fugare qualsiasi dubbio.

Silvia Casali, medico veterinario esperta in animali non convenzionali che vi accompagnerà attraverso l’avvicinamento al coniglio e alle sue esigenze, la progettazione di un piano sanitario, la prevenzione alimentare e dandovi consigli pratici su quando preoccuparsi, cosa fare per evitare di vedere troppo spesso il veterinario, quali strumenti avere sempre in casa e molto altro…

Esther Burton, interior designer ed esperta di conigli che vi aiuterà nella gestione della convivenza tra Human&Bunny e per tutti gli argomenti che ruotano attorno all’organizzazione della casa e la gestione degli spazi di vita del coniglio come: progettazione della cameretta del coniglio, pulizia della cameretta e della casa, strategie per un inserimento efficace, consigli di cucina per condividere la tavola con il tuo coniglio, styling e consigli di shopping per creare un arredamento a misura di coniglio.

Davide Granchielli, giardiniere specializzato in spazi verdi per animali che vi aiuterà nella cura e nella gestione del giardino di una casa abitata da umani e conigli.

I consigli più preziosi sui conigli

1) Devono essere liberi di muoversi: no alle gabbie e si a creare spazi ad hoc per permettere loro di svolgere una vita attiva, giocare, socializzare ed evitare lo stress

2) Il coniglio è un lagomorfo, quindi la sua alimentazione deve essere a base di fibre: sì a fieno di alta qualità e mix di fiori, radici ed erba, oltre a verdure di stagione meglio se a foglia verde e acqua fresca sempre a disposizione

3) Condividere con loro momenti ed esperienze serve a fortificare il legame, quindi parlargli, giocare insieme, coccolarli delicatamente e condividere delle merende è importante

4) Tenere puliti gli spazi dell’umano e del coniglio è fondamentale e farlo con prodotti naturali a base biologica permette di tenere il coniglio e le persone lontano da agenti chimici solitamente utilizzati nei detersivi e di non inquinare.

5) Utilizzare prodotti certificati, ecologici e sostenibili consente di fare del bene al tuo coniglio, alle persone, alla casa e all’ambiente

Foto: 515grammi/Shutterstock