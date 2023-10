Sostenuta dall’ENPA, l’azienda Pet Memory lancia il primo servizio online di cremazione per animali in Italia: come funziona

Salutare per l’ultima volta il nostro amico a quattro zampe è sempre una indicibile sofferenza, ma Pet Memory si impegna a rendere questo momento difficile il più rispettoso e conveniente possibile per le famiglie che desiderano commemorare i loro animali domestici e optare per la cremazione.

Cremazione di animali domestici: come siamo mess in Italia?

Il nuovo portale cremazioneonline.petmemory.it offre un’esperienza personalizzata ai proprietari di pet che desiderano, appunto, un servizio di cremazione dedicato: gli utenti possono prenotare il servizio online, scegliendo tra diverse opzioni per soddisfare le loro esigenze e budget.

La funzionalità online consente infatti agli utenti di prenotare il servizio con facilità grazie a una piattaforma intuitiva e veloce che consente la prenotazione e la personalizzazione del servizio in pochi clic. La cremazione online può essere pagata con carte di credito comuni o tramite PayPal, che offre anche l’opzione di pagamento in tre rate, rendendo il servizio ancora più accessibile.

Il servizio di cremazione online delicato, costumizzato e attento ad ogni esigenza

Possono decidere se partecipare alla cerimonia, se richiedere il ritiro della salma a domicilio o presso uno studio veterinario, la data di consegna e il tipo di urna.

Il fulcro della creazione del portale è stato mettere al centro l’utente, tenendo conto della sensibilità del momento che si vive quando si perde un animale domestico.

L’azienda ha un’esperienza di oltre 25 anni nel settore funerario dedicato agli animali ed è ampiamente riconosciuta per la sua qualità, competenza e sostegno alle associazioni animali, contando sulla collaborazione di una vasta rete di veterinari convenzionati, che comprende oltre il 50% degli studi veterinari di Roma e provincia. Inoltre, il lavoro di Pet Memory è stato approvato dall’Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), confermando la sua reputazione di fiducia nel settore.

Foto: Ufficio Stampa/ Shutterstock