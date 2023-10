Diversi sono i cibi che dovremmo vietare ai nostri cani perché sono tossici, velenosi o comunque pericolosi: ecco la lista nera

Molti cibi che fanno male ai cani derivano da piatti tipici della dieta che facciamo noi, spesso arricchiti con condimenti vari, poco adatti allo stomaco di Fido.

Il padrone affidabile deve imparare a dire “no” e resistere alle occhiate affamate dei nostri amici pelosetti mentre fissano desiderosi il nostro pasto. Sappiamo che è difficile, ma solo in questo modo possiamo garantire che i nostri cani siano al sicuro. I divieti alimentari che imponiamo loro sono un atto di amore e responsabilità che incide direttamente sulla loro salute e benessere.

Ecco la lista nera di alimenti e sostanze che fanno male ai nostri cani:

Cioccolato: È ormai ben noto che il cioccolato e il cacao non sono sicuri per gli animali. Contengono infatti sostanze quali alcaloidi che il sistema digestivo canino fatica a metabolizzare. Inoltre, il cioccolato fondente è particolarmente ricco di teobromina, una sostanza che il corpo dei pet non può smaltire adeguatamente e che dunque può causare problemi come ipertensione, tremori, iperattività e, nei casi più gravi, insufficienza cardiaca.

Sale e alimenti salati: Come accade per gli esseri umani, un consumo eccessivo di sale o di cibi ricchi di sodio, come insaccati, snack e carni eccessivamente saporite, può comportare rischi per la salute dei cani, soprattutto se soffrono di patologie cardiocircolatorie. In caso di ingestione accidentale di alimenti salati, come patatine, è importante idratare adeguatamente Fido, in modo da evitare convulsioni nei casi più gravi.

Alimenti dolci: Anche se spesso premiare il proprio cane con uno spuntino dolce è un gesto comune, è importante evitare completamente questo tipo di cibo. I gelati, ad esempio, provocano disturbi gastrointestinali, mentre caramelle, dolci, torte e altri prodotti zuccherati possono portare a problemi come il diabete, l’obesità e danni ai denti, come le carie.

Anche i biscotti dolci possono rappresentare un problema poiché il sistema digestivo dei cani ha serie difficoltà a smaltire il lattosio. Per premiare il pet in modo healthy, è meglio invece optare per prodotti specificamente creati per gli animali, privi di ingredienti nocivi.

QUANDO, COME E CON COSA PREMIARE IL NOSTRO CAGNOLINO: TUTTO SULLA GIUSTA RICOMPENSA

Funghi e avocado: Molti tipi di funghi sono tossici sia per gli esseri umani che per gli animali, quindi sono da evitare a prescindere. Questi alimenti possono poi generare problemi digestivi e avvelenamento a causa della presenza di persina, una tossina fungicida che si trova anche negli avocado.

Cibi che fanno male a Fido: attenzione alle ossa

Noci, nocciole ed uova: Anche se sembrano innocui, questi alimenti possono comportare problemi per i cani a causa della presenza di tossine che causano sintomi come tremori, febbre e affaticamento. Anche le uova crude sono da eliminare, poiché sussiste il rischio di salmonellosi sia per gli esseri umani che per gli animali.

Uva: L’uva è un altro alimento ritenuto pericoloso, in quanto in grado di causare insufficienza renale, dolori addominali e perdita di appetito.

Aglio e cipolla: Grandi quantità di aglio e cipolla, sia crudi che cotti, possono essere dannosi per i cani poiché possono avere effetti negativi sulle cellule del sangue.

Leggi anche: — QUALI SONO GLI ANIMALI DOMESTICI PIÙ INTELLIGENTI? LA SORPRESA CHE FORSE NON TI ASPETTI

Ossa: Le ossa di animali cotte possono rompersi in piccoli frammenti e danneggiare l’apparato digerente del tuo cane. Le ossa crude, tagliate o rotte, infatti, rappresentano un rischio importante in quanto possono causare danni interni, oppure possono conficcarsi nelle gengive provocando molto dolore e ferite.

Alimenti grassi: Grasso di carne, cibi fritti, residui di pentole con olio, burro e spezie non sono ideali per i cani e possono causare problemi a lungo termine, così come per gli umani.

Bevande alcoliche: Anche piccole quantità di alcol, come il vino o la birra, sono assolutamente da vietare. L’etanolo contenuto in queste bevande può infatti causare nausea, vomito e compromettere la coordinazione motrice del cane.

Foto: Shutterstock