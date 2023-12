Qui una guida sui cibi pericolosi da evitare per cani e gatti per un Natale sicuro ma gustoso: occhio a questi alimenti

Con l’avvicinarsi del Natale, iniziamo anche a pensare al menù per le feste, ma sappiamo per certo quali sono i cibi da evitare per cani e gatti? È inevitabile che durante questo periodo si verifichino numerosi casi di animali con disturbi digestivi a causa di cibi inappropriati: la consapevolezza è alla base per far vivere ai nostri amici pelosi un Natale sereno e felice.

No al cioccolato per cani e gatti a Natale

Partiamo subito con il cioccolato, un classico natalizio che dovrebbe rimanere fuori dalla portata dei nostri amici pelosi. Contenente teobromina, una sostanza che i cani e i gatti metabolizzano male, il cioccolato può provocare da semplici disturbi digestivi a complicazioni potenzialmente letali, a seconda della quantità ingerita.

Panettone e pandoro, attenzione a zuccheri e uva candita

Il panettone e il pandoro, simboli delle feste, sono sconsigliati per i nostri amici a quattro zampe. L’elevato contenuto di burro, zuccheri e l’uvetta tossica possono causare disturbi digestivi e, nel caso dell’uva passa, addirittura insufficienza renale acuta.

Frutta secca: sì ma con moderazione

La frutta secca, se somministrata in piccole quantità e in modo occasionale, non è problematica. Tuttavia, un eccesso può portare a disturbi gastrointestinali, come vomito, diarrea e coliche, e in casi gravi, alla pancreatite. Attenzione soprattutto a pistacchi, anacardi e noci macadamia.

Avocado: semi pericolosi per cani e gatti, non solo a Natale

Tra i frutti esotici, l’avocado è spesso presente sulle nostre tavole. Sebbene non rappresenti un grave rischio, l’ingestione ripetuta può causare disturbi gastroenterici. Il vero pericolo risiede nel seme, particolarmente insidioso per i cuccioli, che potrebbero soffocare o subire occlusione intestinale.

Altri cibi da evitare, sempre

Oltre ai cibi festivi, ricordati delle indicazioni generali valide tutto l’anno. Evita di somministrare ossa, cibi speziati, salse e sughi con aglio e cipolla, dolci vari e caramelle. Una dieta attenta e consapevole durante le festività garantirà la salute e la felicità dei tuoi amici a quattro zampe.

