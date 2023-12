I proprietari di cani e gatti hanno paura che a Capodanno i loro pet possano riportare traumi: alcuni consigli per un San Silvestro sereno

Il Capodanno 2023 si sta rapidamente avvicinando e i padroni di cani e gatti iniziano a preoccuparsi per i botti e le possibili conseguenze psico-fisiche sui loro pelosetti.

Il tradizionale spettacolo pirotecnico per dare il benvenuto al nuovo anno, se da una parte è amato dagli esseri umani, dall’altra scatena infatti una serie di reazioni spesso importanti nei nostri amici a quattro zampe. Secondo un’indagine condotta da Rover.com, il più grande marketplace online per la cura degli animali domestici, quasi la metà dei proprietari teme che i propri animali domestici possano subire traumi a causa dei botti.

Leggi anche: — COSA REGALARE PER NATALE AL TUO CANE? NON FATE QUESTO ERRORE

Cani e gatti a Capodanno: così non avranno paura

Le risposte più comuni dei cani e dei gatti ai forti rumori includono paura (67%), l’istinto di nascondersi (47%) e il tremore (22%). Questi sintomi, spesso accompagnati da abbai forti e miagolii (22%), ansia (20%) e il desiderio incessante di correre (11%), sono stati oggetto di preoccupazione per molti padroni di animali domestici in Italia.

Dato che solo l’8% dei cani e dei gatti non mostra alcuna reazione ai botti, e considerando i vari effetti negativi di questi rumori sugli animali, non sorprende che molti proprietari siano in ansia per il benessere mentale e fisico dei loro amici pelosi. Il 47% dei partecipanti all’indagine teme che i loro animali domestici riportino traumi, seguito dal 32% preoccupato per il benessere mentale degli animali, dal 29% che teme che gli animali domestici possano farsi del male, e dal 26% che teme che gli animali possano scappare in preda al panico, mettendo persino a rischio la loro vita (20%).

VUOI PORTARE IL TUO CANE IN MONTAGNA? ATTENZIONE ALLA SUA SICUREZZA: IL MOTIVO

Queste preoccupazioni portano il 28% dei padroni di cani e gatti a rimanere a casa durante la festa di Capodanno per stare vicino a cani e gatti. Inoltre, il 17% cerca alternative per trascorrere le festività in luoghi più tranquilli, lontano dai fuochi d’artificio, riducendo così il rischio di disturbare i loro animali domestici.

Per aiutare i proprietari di pet a gestire le reazioni di Fido e Felix durante i fuochi d’artificio, gli esperti di Rover.com forniscono una serie di consigli pratici.

Cani e gatti in casa, soprattutto a Capodanno

Assicuratevi che i vostri animali siano al sicuro in casa ben prima che inizino i fuochi. Questo vale sia per i gatti che potrebbero essere troppo spaventati per rientrare, sia per i cani che potrebbero saltare recinzioni in preda al panico.

Le coccole non sono mai abbastanza

Dedicate tempo ai vostri animali domestici, offrendo loro comfort e coccole. Creare un ambiente tranquillo e accogliente in casa può contribuire a ridurre l’ansia. L’utilizzo di rumori bianchi, come un ventilatore, può aiutare ad attutire i suoni esterni.

Fate addestramento insieme

Desensibilizzate i vostri animali ai rumori dei fuochi d’artificio in anticipo, utilizzando video e audio. Questa pratica può aiutare a ridurre la loro sensibilità ai suoni durante l’evento reale.

Tenete cani e gatti occupati a Capodanno

Durante i fuochi, offrite ai vostri animali giochi o croccantini per distogliere la loro attenzione dai rumori esterni. Questa pratica può essere più efficace se iniziata prima dell’inizio dei fuochi, abituando gradualmente gli animali agli stimoli.

Inoltre, è fondamentale evitare di lasciare gli animali soli durante gli spari dei fuochi d’artificio. Il 49% dei proprietari di animali domestici sarebbe disposto a lasciare i propri amici a qualcuno di fidato se non possono stare con loro durante la festa di Capodanno.

Foto: Shutterstock