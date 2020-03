William e Harry ‘smascherati’ dalla lettura del labiale. Ecco cosa si sono detti

Il labiale tradisce Harry e Meghan dopo il loro incontro pubblico con William e Kate: ecco che cosa avrebbero detto in realtà

Dopo il loro annuncio di voler lasciare la famiglia reale britannica, Harry e Meghan hanno incontrato per la prima volta in pubblico il principe William e Kate Middleton ma, a quanto pare, il loro incontro non è stato troppo piacevole: a tradirli è stata infatti la lettura del labiale da parte di un esperto britannico. Ma che cosa avranno mai detto di tanto spiacevole?

LEGGI ANCHE: — Ha preso in giro Kate e William appena li ha visti: Meghan Markle e la battuta pesante

Commonwealth Day: che imbarazzo coi Sussex!

Andiamo con ordine, durante le celebrazioni del Commonwealth Day, i Sussex erano presenti all’Abbazia di Westminster insieme al resto della famiglia reale, in quella che sarà la loro ultima apparizione in pubblica prima dell’addio definitivo.

Ebbene, quando gli ex ‘Fab Four’ di Buckingham Palace si sono incrociati, si sono salutati educatamente, sebbene diverse persone abbiano notato che William sfoggiava un linguaggio del corpo che tradiva imbarazzo.

Ebbene, secondo quanto riporta il Daily Telegraph, un esperto ha rivelato che il labiale di Harry e Meghan e quello di William e Kate hanno svelato più di quanto qualsiasi comunicato ufficiale potrà mai fare.

Harry e William traditi dal labiale: ecco cos’hanno detto

Harry, dice l’esperto, avrebbe detto a Meghan: “mi ha solo detto ‘ciao Harry’ e nient’altro”. Molto probabilmente il suo riferimento è a William, ma i tabloid suggeriscono che potesse riferirsi anche a qualcun altro, come ad esempio il premier britannico Boris Johnson. Quel che è certo è che dopo quelle parole, la Markle ha maliziosamente sorriso…

Diverso è invece il labiale di William, che preoccupato dall’emergenza coronavirus avrebbe detto a Kate: “Tutta questa storia dello stringersi le mani è strana. Dovremo metterci una tonnellata di gel per le mani dopo tutto ciò”.

Nessun riferimento ai Sussex, quindi, almeno da parte dell’erede al trono e di sua moglie. Ma quel labiale attribuito invece ad Harry e Meghan su William e Kate corrisponderà a quanto realmente successo? O si tratta di una delle solite esagerazioni dei tabloid?

Photo Credits: Kikapress