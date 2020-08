Hanno trascorso le vacanze in Sardegna e ora molti Vip sono positivi al Covid: da Federico Fashion Style ad Antonella Mosetti, ecco chi sono

Vacanze italiane, si era detto. In tempo di pandemia, molti personaggi famosi hanno invitato i propri fan a restare nel nostro Paese per le ferie estive. Un consiglio opportuno, certo, peccato che in molti abbiano dimenticato anche di suggerire le dovute precauzioni anti-contagio. Così molti Vip, come da tradizione, sono partiti per la Sardegna ma al ritorno a casa hanno scoperto di aver contratto il Covid.

Vip positivi al Covid, ecco chi sono

Ad annunciare la positività al coronavirus dopo le vacanze in Sardegna – regione Covid free prima delle ferie estive – sono stati i diretti interessati sulle loro pagine social. L’ultimo dei Vip risultati positivi al Covid è stato Federico Fashion Style, che ha avuto anche un battibecco social con Deianira Marzano proprio sul suo stato di salute.

Poi sono arrivati gli annunci di influencer e volti noti di Uomini e Donne. Hanno contratto il virus anche gli ex tronisti Andrea Melchiorre e Nilufar Addati. Positivi anche Adriana Peluso, Vittoria Deganello, Daniele Schiavon e Giulia Latini. Il Covid è arrivato anche tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island: Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi hanno fatto il tampone e hanno scoperto la positività. Contagiato pure Andrea Zenga, che ha partecipato invece alla versione Vip dello stesso reality.

Tutti gli annunci su Instagram

Tra i Vip risultati positivi al Covid, anche Antonella Mosetti. Nelle IG Stories riferisce di non avere sintomi preoccupanti e di aver fatto il tampone solo dopo essersi accorta di aver perso il senso dell’olfatto e del gusto. Asintomatica è pure Aida Yespica, che su Instagram ha informato i fan sulle proprie condizioni di salute.

Contagiati anche personaggi del mondo dello sport. Hanno annunciato di aver contratto il virus l’allenatore Sinisa Mihailovic, e diversi calciatori, tra i quali Kevin Bonifazi, Andrea Petagna, Miralem Pjanic, Antonio Mirante.

Tutti hanno deciso di comunicare la loro positività sui social per allertare chi ha avuto contatto con loro, affinché facciano il tampone.