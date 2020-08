Vip positivi al Covid dopo vacanze in Sardegna

Vacanze italiane, si era detto. In tempo di pandemia, molti personaggi famosi hanno invitato i propri fan a restare nel nostro Paese per le ferie estive. Un consiglio opportuno, certo, peccato che in molti abbiano dimenticato anche di suggerire le dovute precauzioni anti-contagio. Così molti Vip, come da tradizione, sono partiti per la Sardegna ma al ritorno a casa hanno scoperto di aver contratto il Covid.

foto: Shutterstock