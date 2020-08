Dopo i Wind Music Awards, Vanessa Incontrada si allontana dalla tv: ecco i nuovi progetti professionali della bella spagnola

Vanessa Incontrada si prende una pausa dalla televisione ma sbaglia chi crede che smetterà di lavorare. La conduttrice e attrice si divide infatti con molta agilità tra palcoscenici televisivi e set cinematografici e ora si dedicherà a nuovi progetti. A rivelare cosa farà nei prossimi mesi è stata lei stessa in una intervista a Telesette.

LEGGI ANCHE: — Vanessa Incontrada, la foto al naturale fa esplodere i social: il commento di Gigi D’Alessio

I nuovi progetti di Vanessa Incontrada

A settembre tornerà in onda con Carlo Conti al timone dei Music Awards ma potrebbe passare un bel po’ di tempo prima di rivedere Vanessa Incontrada sul piccolo schermo. In una intervista al noto settimanale, infatti, ha svelato che sta per cimentarsi in nuove avventure professionali.

“A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie”. La nuova fiction che la vedrà protagonista è top secret: “Non posso dire nulla” ha dichiarato durante l’intervista.

Vanessa è amata dal pubblico

Spesso criticata sui social in passato per la sua forma fisica, Vanessa Incontrada è amatissima dal pubblico italiano. La bella spagnola ha saputo conquistare tutti con la sua genuinità e simpatia. È stata apprezzata al fianco di Gigi D’Alessio in 20 anni che siamo italiani, ottenendo successo anche con le repliche.

E anche le vecchie puntate di Non dirlo al mio capo e Zelig hanno ottenuto un buon riscontro da parte dei telespettatori. Ora però, è tempo di prendere nuove strade e il pubblico, siamo certi, non vede l’ora di scoprire dove porteranno.