Vanessa Incontrada ha da tempo scelto uno stile naturale per la sua immagine social ed è una scelta vincente: la sua ultima foto ha riscosso enorme successo fra fan e colleghi

Vanessa Incontrada ha attraversato momenti difficili per le critiche ricevute sul suo fisico: si è trattato di vero e proprio body shaming, avvenuto pubblicamente dopo la sua gravidanza, quando sui social in molti le hanno fatto notare il cambiamento del suo corpo. L’attrice ne ha parlato diffusamente, in post social, interviste ed anche in un monologo durante lo show con Gigi D’Alessio, “Vent’anni che siamo italiani”.

Vanessa Incontrada foto al naturale sui social: i commenti dei colleghi

Non per questo però Vanessa ha mai pensato di modificare la sua immagine o di nascondersi: anzi, sui social pubblica spesso e volentieri foto che la ritraggono al naturale, senza trucco o pose particolari.

L’ultimo post pubblicato su Instagram ha riscosso un grande successo proprio per questo: Vanessa Incontrada ha pubblicato una sua foto al naturale, in primo piano, con la didascalia “Voglio sorridere sempre”, ed è stata letteralmente sommersa di complimenti nei commenti.

Tra un complimento e l’altro sono spuntati anche quelli di alcuni colleghi dell’attrice e presentatrice spagnola: Gigi D’Alessio, con cui ha condiviso il palco dello show di prima serata “20 anni che siamo italiani”, le ha scritto “Sempre!”, riferendosi alla didascalia, mentre Rocio Morales, attrice e moglie di Raoul Bova, ha commentato “Sei così bella Vane! Guapa!”

In effetti il sorriso al naturale di Vanessa Incontrada lascia senza parole, per la naturalezza e la semplicità: possiamo dire che, al netto di tutte le critiche ricevute, Vanessa ha trovato la sua strada e la percorre senza incertezze ed è un grande esempio per tutte quelle persone, maschi o femmine, giovani o meno giovani, che soffrono per il giudizio degli altri. Vanessa Incontrada ha scelto di infischiarsene e ora brilla, ancora più forte, di luce propria!