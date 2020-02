Sanremo, ex valletta ora raccoglie le olive: ecco che fine ha fatto Cannelle

Helena Viranin cosa fa oggi? La modella e showgirl che diventò un sex symbol grazie alla pubblicità di una nota marca di caramelle e alla partecipazione come valletta al Festival di Sanremo 1994 ha cambiato vita. Ecco cosa fa oggi per vivere

Finalmente ci siamo: martedì 4 febbraio prende il via la 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’Ariston non è mai stato affollato come quest’anno, grazie ad Amadeus che – polemiche a parte – ha voluto al suo fianco una decina di co-conduttrici. Sono lontani i tempi delle vallette, che vedevano in quel palcoscenico un vero e proprio trampolino per lanciarsi verso il successo. Negli anni se ne sono susseguite numerose, ma non tutte continuano a lavorare nello show business. Chi non ricorda ad esempio Cannelle, sapete che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Cannelle? Ecco Helena Viranin oggi

Dimenticate le vallette: al 70esimo Festival di Sanremo ci saranno solo co-conduttrici. Un gruppo di donne bellissime e preparate che affiancheranno, alternandosi, il direttore artistico Amadeus nella conduzione.

Una novità che però in qualcuno provoca un senso di nostalgia per le passate edizioni, quelle targate Pippo Baudo, ad esempio, che amava scoprire e lanciare nuovi volti proprio sull’Ariston. Nel 1994, si fece affiancare da Helena Viranin, meglio conosciuta come Cannelle, ma che fine ha fatto oggi?

La bella modella e cantante, protagonista di un indimenticabile spot di una nota marca di caramelle gommose, ha abbandonato riflettori e lustrini e ha dato una svolta green alla sua vita.

Helena Viranin oggi, da Sanremo alle olive: ecco che fine ha fatto Cannelle

Oggi, splendida 60enne, Cannelle è sposata e continua a vivere in Italia. Si è trasferita in Liguria dove ha avviato un’azienda agricola: coltiva olive e realizza prodotti oleari.

Lontana dal mondo dello spettacolo, conduce una vita semplice e serena e ricorda con nostalgia, ma anche con un pizzico di amarezza, il suo passato da star.

“Nel 1994 Pippo Baudo mi portò con lui sul palco dell’Ariston per presentare il Festival di Sanremo. Ma poi il mondo dello spettacolo mi ha girato le spalle, forse proprio perché ho detto di no a tante persone importanti, ma non me ne pento” ha sottolineato Helena Viranin in una vecchia intervista a Spy.

“Non c’è più quella Cannelle ingenua che credeva a tante promesse e anche a qualche favola. Ho pagato tutti i conti con la vita” ha aggiunto Cannelle che poi ha riflettuto “Forse sono più felice oggi”.

“Certo – ha concluso senza rimpianti – alcune cose le avrei potute fare meglio, così come avrei potuto sfruttare di più certe occasioni. Ma ‘del senno di poi, son piene le fosse’. Non voglio piangermi addosso pensando al passato”.

Insomma, dalla città dei fiori non si è allontanata molto, ma il suo mondo, oggi, è completamento diverso: ecco che fine ha fatto Cannelle!