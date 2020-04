Bufera su Valeria Marini dopo le Ig Stories in cui si mostra con Federico Fashion Style prima di Live Non è la D'Urso: sui social li accusano di aver violato la quarantena e lui sbotta.

Valeria Marini e Federico Fashion Style hanno violato la quarantena prima della puntata di Live Non è la D’Urso? La domanda è rimbalzata sui social per tutto il pomeriggio, ieri, dopo che la soubrette ha pubblicato delle IG Stories mostrandosi in compagnia del celebre hair stylist delle Vip. Sono volate accuse contro i due, amici da tempo, tanto che lo stesso parrucchiere è dovuto intervenire per spiegare cosa fosse realmente successo.

Valeria Marini si mostra con Federico Fashion Style: scoppia la polemica

L’ex gieffina, ieri sera, è stata ospite a Live Non è la D’Urso in compagnia del suo fidanzato, Gianluigi. Prima di andare in onda, però, Valeria Marini ha pubblicato un video e una foto nelle Storie di Instagram in cui appariva in compagnia di Federico Fashion Style.

LEGGI ANCHE: — Avete mai visto la bellissima villa di Federico Fashion Style? Ecco dove vive il parrucchiere delle dive

Dai tag utilizzati dalla showgirl stellare, molti utenti hanno inteso che il noto parrucchiere delle Vip si fosse recato a casa di Valeria per metterle a posto i capelli in vista della diretta su Canale5.

Per questo, sui social si è sollevato un polverone: i due hanno trasgredito alle regole non rispettando le misure di contenimento del coronavirus?

La spiegazione di Federico

La polemica nata sui social ha travolto entrambi, tanto che a un certo punto è stato lo stesso Federico a intervenire nelle IG Stories per spiegare quanto accaduto.

Il professionista sotto le cui mani passano le chiome di molte donne dello spettacolo ha chiarito che ieri non si è assolutamente mosso da casa sua. “Sono stato tutto il giorno in piscina” ha esordito. “Magari si tratta di un video vecchio, d’archivio, che ne so” ha aggiunto.

Valeria Marini e Federico Fashion Style sono legati da una lunga e profonda amicizia, che risale a tanto tempo fa. Non solo: lei è stata anche madrina di battesimo della figlia di lui.