L'opinionista dice la sua su uno dei personaggi più forti fra quelli usciti dal programma di Maria De Filippi: su di lei Tina aveva visto lungo fin da subito!

Tina Cipollari è uno dei pilastri di Uomini e donne ed è seduta sulla sua poltrona da opinionista da prima di tutti gli altri: il rapporto con Maria De Filippi è ormai ventennale e Tina ha visto sfilare davanti ai suoi occhi centinaia di tronisti e migliaia di corteggiatori.

Tina Cipollari Giulia De Lellis, cosa pensa l’opinionista

Giulia De Lellis è sicuramente uno dei personaggi più “forti” fra quelli usciti dal programma di Maria De Filippi: ha vissuto una lunga storia d’amore con il tronista che l’ha scelta, Andrea Damante, ma nel frattempo è diventata una influencer molto famosa e seguitissima, ha vissuto altre storie d’amore, ha scritto un libro ed oggi è diventata anche paladina della body positive, parlando apertamente dei suoi problemi di acne.

Un personaggio in costante ascesa, sul quale anche Tina aveva visto lungo:

“Non tutti hanno carisma, non tutti sono telegenici. Lei quando l’ho conosciuta era piccolina ma si vedeva già che era una tosta, per forza ti rimaneva impressa. Non era una di quelle che io chiamo moscette, era diretta, spontanea, se ne fregava delle critiche, anche di quelle che le facevo io. Aveva un obiettivo e l’ha raggiunto, molto spesso è una questione caratteriale che non tutti hanno. Devi piacere al pubblico, che a volte è strano. Se piaci a lui hai svoltato”, ha dichiarato l’opinionista in una intervista a “Leggo”.

Non poteva mancare un accenno alla sua nemesi, Gemma Galgani:

“Tra me e lei è tutto vero -ha dichiarato Tina- Io la detesto! Intanto la trovo finta. È costruita, quando parla, come si muove, prima di parlare deve riflettere e pensare bene, secondo me tutto questo modo di fare che ha lei è tutto finto. Per me si è costruita un personaggio ma non è reale”

Che l’antipatia di Tina nei confronti di Gemma fosse reale era fuor di dubbio: nessuno potrebbe fingere così bene e per così tanto tempo!