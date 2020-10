Tina Cipollari, pietra miliare di Uomini e donne

Non poteva mancare un accenno alla sua nemesi, Gemma Galgani:

“Tra me e lei è tutto vero -ha dichiarato Tina- Io la detesto! Intanto la trovo finta. È costruita, quando parla, come si muove, prima di parlare deve riflettere e pensare bene, secondo me tutto questo modo di fare che ha lei è tutto finto. Per me si è costruita un personaggio ma non è reale”

Che l’antipatia di Tina nei confronti di Gemma fosse reale era fuor di dubbio: nessuno potrebbe fingere così bene e per così tanto tempo!