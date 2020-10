Tenero botta e risposta tra Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli su Instagram: lo scambio di battute conquista gli utenti che li elogiano

Per lavorare in coppia in televisione ci vuole grande affinità. Due professionisti dovrebbero saper lavorare bene insieme, superando anche eventuali divergenze caratteriali, anche se non sempre ci si riesce. Lo sanno bene Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, la cui querelle va avanti ormai da anni, ma anche Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che continuano a lanciarsi frecciatine. Tiberio Timperi sembra esser riuscito a trovare la ricetta per andare d’accordo con le colleghe con cui lavora e dimostrazione ne è il rapporto d’amicizia instaurato con alcune di loro, Ingrid Muccitelli in primis.

Tiberio Timperi elogia Ingrid Muccitelli: botta e risposta su Instagram

Il conduttore ha pubblicato un tenero post nei confronti della collega, immortalandola in tv mentre conduce Linea Verde, segno che segue i suoi programmi. Per lei solo parole cariche di affetto affidate alla didascalia a corredo dello scatto:

“Cominciamo la giornata parlando bene di qualcuno. Ingrid Muccitelli, ad esempio. Spesso, nella vita le persone sono diverse da come appaiono in tv. Un teorema che non vale per Ingrid. Al netto di amicizia e affetto, lei è una bella persona e una seria professionista. Di questi tempi, binomio raro nel panorama tv

Poco dopo, tra i commenti, è arrivata anche la risposta della diretta interessata:

Amico mio, è per questo che ci siamo ritrovati sin da subito. Grazie per le tue bellissime parole. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la mia giornata sarà stupenda. Ti voglio bene.

Un’amicizia sincera

Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli hanno lavorato insieme a Uno Mattina in Famiglia. Della collega, il conduttore serba un ricordo meraviglioso e più volte ha confermato che con lei è nata una bella amicizia. Un rapporto sincero che è andato oltre il semplice impegno professionale davanti alle telecamere. In una intervista a TV Sorrisi e Canzoni, rilasciata tempo fa, Tiberio ha ricordato che un legame è nato anche con un’altra sua partner di lavoro, Roberta Capua.

Ma neanche Ingrid ha dimenticato il buon Timperi e anche lei, anni fa, parlò molto bene del collega. Al settimanale Vero dichiarò infatti:

Mi sono trovata davvero bene con Tiberio. Sono stata sempre serena in questi 4 anni in cui ho avuto il piacere di collaborare con lui.

E la coppia Timperi-Muccitelli è rimasta nel cuore anche del pubblico. nei commenti al post del conduttore in tanti elogiano la conduttrice sottolineando l’affiatamento che i due hanno sempre dimostrato lavorando insieme.