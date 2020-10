Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli conquistano Instagram

Per lavorare in coppia in televisione ci vuole grande affinità. Due professionisti dovrebbero saper lavorare bene insieme, superando anche eventuali divergenze caratteriali, anche se non sempre ci si riesce. Lo sanno bene Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, la cui querelle va avanti ormai da anni, ma anche Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che continuano a lanciarsi frecciatine. Tiberio Timperi sembra esser riuscito a trovare la ricetta per andare d’accordo con le colleghe con cui lavora e dimostrazione ne è il rapporto d’amicizia instaurato con alcune di loro, Ingrid Muccitelli in primis.

LEGGI ANCHE: Tiberio Timperi, la dichiarazione sul conto dell’ex collega Adriana Volpe lascia tutti a bocca aperta>>

Foto: Kikapress