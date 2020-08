Nuova polemica social per Sonia Bruganelli dopo aver postato la foto del test rapido per il Covid-19 su Instagram: "E' grave!"

Non è la prima ad averlo utilizzato, ma mostrandone il risultato si è attirata parecchie critiche. Sonia Bruganelli ha eseguito il test rapido per il Covid-19 e ha mostrato la foto dello strumento su Instagram, sollevando l’ennesima polemica. Molti utenti ritengono non sia opportuno rendere pubblica un’informazione così privata sui social.

Sonia Bruganelli criticata per il test rapito per il Covid-19

Lo scatto è singolare. Per augurare il buongiorno ai suoi follower, Sonia Bruganelli ha condiviso una foto in cui compaiono una tazza di caffè e un test rapido per il Covid-19. L’apparecchio è stato utilizzato, probabilmente da lei stessa, e indica un risultato dubbio. L’esame andrebbe dunque ripetuto ed è per questo, forse, che la moglie di Bonolis nella caption scrive: “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”.

Ma quello scatto ha sollevato un nuovo polverone intorno alla donna, spesso criticata dagli utenti dei social. Sonia è finita più volte nel tritacarne degli hater per la sua passione per il lusso e per il suo stile di vita, lontano da quello della gente comune.

Le critiche degli utenti

Ora, il nuovo post di Sonia Bruganelli risveglia le voci più polemiche che ritengono inopportuno mostrare il test rapido per il Covid-19 su Instagram. Alcuni utenti le fanno notare che il test è da ripetere perché compare solo una linea in corrispondenza di IgG, senza la convalida della seconda linea in corrispondenza della C.

C’è anche chi ricorda che questi test sono poco affidabili e che solo il tampone processato nei laboratori ospedalieri è attendibile. Altri, invece, fanno ironia su una sua presunta precedente positività, mentre altri ancora l’accusano di esibizionismo.

Una fan di Sonia difende la sua beniamina, considerando quel post l’ennesima provocazione social, ma non tutti sono d’accordo. “Grave postare immagini su un argomento tanto grave con tanta superficialità” osserva qualcuno.