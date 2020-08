Sonia Bruganelli, polemica per il test rapido per il Covid19

Lo scatto è singolare. Per augurare il buongiorno ai suoi follower, Sonia Bruganelli ha condiviso una foto in cui compaiono una tazza di caffè e un test rapido per il Covid-19. L’apparecchio è stato utilizzato, probabilmente da lei stessa, e indica un risultato dubbio. L’esame andrebbe dunque ripetuto ed è per questo, forse, che la moglie di Bonolis nella caption scrive: “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”.

Foto: Kikapress