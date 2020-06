Sonia Bruganelli ha voluto replicare all'intervista rilasciata da Laura Freddi nella quale si parla anche di Paolo Bonolis, ex compagno di Laura e suo attuale marito

Si era in pieno lockdown quando Paolo Bonolis, rispondendo ad una domanda durante una diretta social, si disse disposto a lavorare insieme alla sua ex Laura Freddi: da grande signore quale è, Bonolis disse che tra loro non c’era nessun problema e che quindi, se se ne fosse presentata l’occasione, non avrebbe avuto difficoltà a condividere il palco con Laura (come tra l’altro già accadde in “Belli freschi”).

Laura Freddi ha pensato di rispondere alle parole affettuose di Bonolis in una intervista su Novella 2000, dove ha parlato anche della moglie del suo ex, Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli Laura Freddi, amiche o nemiche?

Laura Freddi ha ringraziato pubblicamente Paolo Bonolis per le sue parole su un eventuale programma da condurre insieme ed ha affermato: “Paolo e io siamo stati assieme, lo sanno tutti, ma è stato tanto tempo fa. Tra di noi c’è sempre stima e affetto e conosco sua moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica”

Oggi Laura è sentimentalmente impegnata con Leonardo D’Amico e mamma di Ginevra, una figlia tanto desiderata: nessun rischio di ritorni di fiamma con l’ex Bonolis, sposato da anni con Sonia e padre dei suoi tre figli.

Nonostante questo, Sonia Bruganelli, molto attiva sui social, ha comunque voluto commentare l’intervista rilasciata da Laura e ripresa da vari magazine online.

Tra il serio e il faceto, forse Sonia si chiede come mai, dopo tanti anni, si parli ancora di questa love story del suo attuale marito. Nei commenti non vengono risparmiate critiche impietose a Laura Freddi, accusata di parlare di Bonolis per ottenere visibilità.