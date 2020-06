Paolo Bonolis su Laura Freddi: lavorare insieme, perchè no?

Si era in pieno lockdown quando Paolo Bonolis, rispondendo ad una domanda durante una diretta social, si disse disposto a lavorare insieme alla sua ex Laura Freddi: da grande signore quale è, Bonolis disse che tra loro non c’era nessun problema e che quindi, se se ne fosse presentata l’occasione, non avrebbe avuto difficoltà a condividere il palco con Laura (come tra l’altro già accadde in “Belli freschi”).