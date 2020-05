Sonia Bruganelli Chanel e un nuovo regalo pubblicato sui social. 'Ma quanto costa?': scoppia una nuova polemica sui social

È stata lei una delle grandi protagoniste dell’Italia in lockdown e continua a esserlo anche in fase 2: stiamo parlando di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

La donna è abituata, come tanti vip e non solo, a raccontare la sua vita quotidiana sui social, in particolare su instagram, ma a volte queste narrazioni si trasformano in veri e propri show off.

Sonia Bruganelli Chanel e il nuovo regalo

Più che racconti della quotidianità, infatti, Sonia Bruganelli tende da sempre a mostrare con foto e commenti i suoi acquisti di lusso, a volte esageratamente ostentando il benessere economico di cui indubbiamente la coppia gode.

Se questo atteggiamento già prima del lockdown ha fatto sì che l’imprenditrice si inimicasse parecchi seguaci, ora durante quarantena, lockdown e una crisi economica senza precedenti, gli attacchi nei suoi confronti sono decisamente aumentati.

Ne è chiara dimostrazione uno negli ultimi post pubblicati sul suo instagram ufficiale.

La foto in questione, in cui appare un nuovo profumo chanel, è accompagnata dalla frase

Pensieri che ti fanno sentire bene. 😍🥂 #chanelbeauty

In un periodo di difficoltà per molti sembra un “oltraggio alla miseria” come dicevano le nostre nonne. I commenti, infatti, non tardano ad arrivare

Ma.. È il caso? In questa crisi epocale pubblicare queste foto.. Sono indignata

Quanto costa il nuovo profumo Chanel di Sonia Bruganelli?

Non solo attacchi però: Sonia Bruganelli riceve anche dei complimenti per la scelta e delle riflessioni sul fatto che per chi vive nel lusso acquistare significa far ripartire l’economia, perchè dietro a un profumo c’è una filiera produttiva che vede coinvolte centinaia di persone.

Tra i tanti c’è anche chi commenta poi che, su una scala di potere di acquisto della moglie di Paolo Bonolis, quel profumo non è neanche troppo caro. I prezzi dei profumi chanel, infatti, variano, a seconda degli ml, tra gli 80 e i 200 euro, costi accessibili per un’imprenditrice come lei.