Sonia Bruganelli con il marito Paolo Bonolis a Venezia

Sonia Bruganelli per il post in cui pubblica il suo nuovo profumo chanel riceve anche dei complimenti per la scelta e delle riflessioni sul fatto che per chi vive nel lusso acquistare significa far ripartire l’economia, perchè dietro a un profumo c’è una filiera produttiva che vede coinvolte centinaia di persone.

Tra i tanti c’è anche chi commenta poi che, su una scala di potere di acquisto della moglie di Paolo Bonolis, quel profumo non è neanche troppo caro. I prezzi dei profumi chanel, infatti, variano, a seconda degli ml, tra gli 80 e i 200 euro, costi accessibili per un’imprenditrice come lei.