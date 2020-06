Simona Ventura chirurgia estetica. "Simona stai bene?", la conduttrice si mostra "cambiata" sui social e i fan reagiscono così

Di indubbia intelligenza e sagacia, sempre pronta al cambiamento e a rialzarsi dopo le batoste, Simona Ventura è perennemente inseguita dal gossip. Certo, il lavoro dei vip è stare al centro dell’attenzione, ma quando questa si sposta eccessivamente su temi che non riguardano il merito o l’etica bensì solo e unicamente l’estetica, ecco che tra i fan della conduttrice esplode una vera e propria faida.

LEGGI ANCHE >> — Simona Ventura, ecco com’era a 23 anni. La foto lascia a bocca aperta

Simona Ventura chirurgia estetica: ancora?

È ciò che è successo recentemente, quando Simona Ventura ha intervistato su Instagram per il suo format social “All’avVentura” Maurizio Costanzo. Un’intervista intelligente e acuta, a dimostrazione ennesima della raffinatezza di pensiero della Ventura, che però ho visto i suoi seguaci social alle prese con una vera e propria querelle. Argomento? Il solito, quello che Simona Ventura ha più volta dimostrato di subire come ferita e nota dolente: la chirurgia estetica.

Visualizza questo post su Instagram Ospite di oggi il grande #MaurizioCostanzo 😘 Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 2 Giu 2020 alle ore 3:35 PDT

Simo vacci piano con la chirurgia…. E un mio parere tu mi sei sempre piaciuta pero’ora stop nn esagerare troppo baci Sei invecchiata molto 😢😢 Ma perché vi rovinate così eri una bellissima donna

Sono i commenti più frequenti.

A fronte di ammissioni e dichiarazioni passate in cui la stessa Ventura si mostrava pentita dell’eccessivo ricorso alla chirurgia estetica, qualcuno dei suoi fan più attenti risponde alle critiche alzate alla conduttrice

Simona e sempre brava e stata una bella diretta e francamente le critiche al fisico le trovo stupide anche perché quello che conta è la testa e lei c’è l’ha, complimenti Simona

Già in passato, Simona Ventura aveva affrontato apertamente il tema degli interventi chirurgici, più volte affermando di essersi resa conto della schiavitù che la bellezza rappresenta, dell’angoscia del tempo che passa lasciando segni e non solo

Chirurgia estetica? Ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta.

Ha dichiarato nel 2018 in diretta radio alla giornalista Francesca Fagnani di Le Belve. Ha poi continuato il racconto narrando un episodio decisivo della sua vita

C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata da Maurizio Costanzo.Quando mi sono guardata, mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop. Non lo rifarei, però allora andava bene. Ho sempre fatto le cose un po’ per ribellione. In faccia sto recuperando la mia espressività, anche perché non devo fare la modella. Mi piace poter andare avanti, ho recuperato la mia espressività, anche perché voglio avere questa

Simona Ventura a quando il ritorno in tv?

Simona Ventura oggi è focalizzata sulla ripresa del suo lavoro, a settembre con nuovi format oppure in RAI forse con il ritorno della “Settimana Ventura”.

Prima deve ricominciare il calcio (e così sarà anche per l’Italia dal 13 giugno con la Coppa Italia e dal 20 con il campionato di Serie A, ndr), ma non è detto. Dipenderà dai direttori di Rai 2 e Rai Sport. Noi facciamo una trasmissione giocosa, e non so quanto si potrà esserlo dopo una pandemia

ha spiegato in un’intervista al Messaggero