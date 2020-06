Simona Ventura "leopardata"

Simona Ventura oggi è focalizzata sulla ripresa del suo lavoro, a settembre con nuovi format oppure in RAI forse con il ritorno della “Settimana Ventura”.

Prima deve ricominciare il calcio (e così sarà anche per l’Italia dal 13 giugno con la Coppa Italia e dal 20 con il campionato di Serie A, ndr), ma non è detto. Dipenderà dai direttori di Rai 2 e Rai Sport. Noi facciamo una trasmissione giocosa, e non so quanto si potrà esserlo dopo una pandemia

ha spiegato in un’intervista al Messaggero

A me si chiede di fare una cosa e io lo faccio. Era una trasmissione nuova in una fascia nuova, occupata per 15 anni da Mezzogiorno in famiglia. Noi lì abbiamo portato il calcio a basso costo. Chi ci ha preceduto non è che abbia fatto chissà quali ascolti, viaggiava sul 4 e mezzo per cento. Noi ci siamo assestati verso il 5 e sono soddisfatta. Per fidelizzare il pubblico ci vuole tempo.