Simona Ventura pubblica sui social lo spot dell'intervista a Chiara Ferragni ma commette una gaffe che non passa inosservata ai fan

Mancano pochissimi giorni e finalmente i fan di Chiara Ferragni potranno vedere il documentario sull’influencer in onda su Rai2, accompagnato da una intervista di Simona Ventura. Programmata per il 5 ottobre scorso, la trasmissione di Chiara Ferragni Unposted è stata rinviata a lunedì 12 ottobre. E mentre cresce l’attesa, Super Simo condivide su Instagram lo spot. Ma commette una piccola gaffe, che gli utenti sottolineano.

Simona Ventura e la gaffe nello spot su Chiara Ferragni

A pochi giorni dalla messa in onda di Chiara Ferragni Unposted, Simona Ventura pubblica sui social lo spot dell’intervista alla famosa influencer, che proprio di recente ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio.

Nella breve clip, la conduttrice è al telefono e sembra parlare proprio con Chiara alla quale dice:

“Ma davvero la vuoi dire questa cosa? Qui la location è pazzeschissima, te lo dico, trasuda storia, trasuda tradizione. Arte contemporanea a iosa… Ma sei sicura? Perché guarda che si sarà un sacco di gente, eh. Siamo su Rai2, la tv generalista. Non vedo l’ora, ti aspetto!”.

Peccato che si capisca che la telefonata sia tutta una finta, realizzata appositamente per il promo del programma. Lo schermo del telefono, infatti, mostra le icone delle varie app e non la tradizionale schermata della chiamata in corso. I fan se ne accorgono e glielo fanno notare. “Ma almeno non far vedere lo schermo. Si vede che non stai parlando con nessuno” osserva ironicamente un utente. La conduttrice incassa con ironia: “Ops”.

L’intervista e il documentario su Rai2

Chiara Ferragni Unposted approda dunque in tv dopo essere passato dai cinema e dalla Mostra di Venezia del 2019. Il documentario racconta la vita della celebre influencer, tra aspetti professionali e momenti privati. Un lavoro di cui l’imprenditrice digitale va molto fiera e che è stato trasmesso anche su Amazon Video.

A margine del docufilm, anche l’intervista di Simona Ventura con la stessa Chiara Ferragni, attesissima da tutti i fan. Non resta dunque che sintonizzarsi lunedì alle 21.20 su Rai 2 per la visione del documentario e alle 23 per Fenomeno Ferragni.