Simona Ventura e lo spot dell'intervista a Chiara Ferragni

Peccato che si capisca che la telefonata sia tutta una finta, realizzata appositamente per il promo del programma. Lo schermo del telefono, infatti, mostra le icone delle varie app e non la tradizionale schermata della chiamata in corso. I fan se ne accorgono e glielo fanno notare. “Ma almeno non far vedere lo schermo. Si vede che non stai parlando con nessuno” osserva ironicamente un utente. La conduttrice incassa con ironia: “Ops”.

Foto: Kikapress