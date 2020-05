Samantha De Grenet applaudita dai fan per gli ottimi risultati della sua dieta. La conduttrice appare su Instagram in forma smagliante.

Perdere peso in quarantena: missione impossibile? Non per Samantha De Grenet che, mettendosi a dieta, ha ottenuto ottimi risultati. Su Instagram, la showgirl svela i suoi segreti.

Samantha De Grenet dieta: ecco come ha fatto a mettersi in forma

In questi due mesi, molti di noi si sono lasciati andare mettendo su qualche chilo di troppo. Altri, invece, ne hanno approfittato per darsi una regola e, complici i ritmi di vita rallentati, fare ordine nel proprio regime alimentare.

È il caso, ad esempio, di Samantha De Grenet che ha perso ben 4 chili. Un ottimo risultato che i followers, su Instagram, hanno applaudito.

La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo una foto in cui si può notare il fisico asciutto e in salute conquistato in questo ultimo periodo. Nella caption si parla di mascherine ma il pubblico si concentra su altro.

Toglietemi tutto, ma non la mia mascherina! Coprire naso e bocca vuol dire rispettare e proteggere gli altri, soprattutto le persone più fragili…

I fan applaudono i risultati della De Grenet

I followers, piacevolmente sorpresi, si chiedono come abbia fatto la conduttrice a perdere peso. Samantha De Grenet evidentemente ci tiene molto al suo rapporto con i fan e risponde direttamente a tutte queste domande:

Mi sa che ti hanno lasciato la mascherina ma ti hanno tolto il cibo In formissima, come hai fatto?! Bellissima Samantha, come hai fatto a dimagrire così tanto? Potresti darmi qualche consiglio, te ne sarei grata

Al primo commento, la conduttrice risponde “è la foto”: come a dire che l’aspetto “eccessivamente” magro dipende probabilmente dall’inquadratura.

A tutti gli utenti Samantha De Grenet dimostra grande disponibilità: spiega di essere dimagrita 4 kg grazie ad una alimentazione sana e all’attività sportiva (“una fatica” aggiunge).

Addirittura si rende disponibile a rispondere alle domande dei suoi utenti in privato. Il bel risultato ottenuto dalla conduttrice non può che far ben sperare per tutti coloro che vogliono approfittare ancora di questi giorni per rimodellare alcune abitudini di vita quotidiana, guadagnandoci in salute e bellezza.