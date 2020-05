Nell'ultima foto su Instagram è irriconoscibile: Adele ha perso 30 chili grazie alla dieta Sirt. Ecco cosa porta a tavola la cantante

Se non fosse che la foto è apparsa sul suo profilo Instagram ufficiale, si farebbe davvero fatica a riconoscerla. Adele si mostra sui social in occasione del suo 32esimo compleanno e appare in forma smagliante. La celebre cantante ha perso oltre 30 chili e anche i fan più affezionati stentano a credere ai loro occhi. Ma come ha fatto a dimagrire così tanto? Pare che il segreto di Adele sia nella dieta Sirt.

La dieta Sirt di Adele

Quando è divenuta famosa, i suoi lineamenti erano particolarmente morbidi e le sue forme piene e tondeggianti. A distanza di anni, Adele è dimagrita tantissimo, tanto da essere quasi irriconoscibile.

Dopo aver pubblicato l’ultimo scatto su Instagram in tanti hanno espresso stupore, quasi incredulità. E la domanda che rimbalza sui social è: “Ma come ha fatto a dimagrire così tanto?”.

La cantante ha perso ben 30 chili, raggiungendo una forma fisica perfetta. Il merito di questa incredibile trasformazione sarebbe da attribuire al regime alimentare seguito dalla pop star. Il segreto di Adele,come lei stessa ha dichiarato tempo fa, sarebbe la dieta Sirt.

Cosa prevede questa dieta

Questo particolare regime alimentare si basa sull’assunzione di cibi che attivano le sirtuine, responsabili della stimolazione del metabolismo. Al contempo, vanno eliminati zuccheri e grassi saturi.

La dieta Sirt seguita da Adele si divide in due fasi. La prima è molto più severa e restrittiva e prevede l’assunzione di soli cibi liquidi a base di verdura e frutta. In questa prima fase, che dure 3 giorni è permesso un solo pasto solido al giorno, mentre nei successivi 4 giorni i pasti solidi diventano 2.

Superata questa prima settimana, si parte con la fase di mantenimento che dura 14 giorni, durante i quali si alternano cibi solidi e succhi verdi a base di verdure, come le centrifughe.

Una dieta piuttosto restrittiva, ma che permette di portare a tavola alimenti piuttosto diffusi come fragole, mirtilli, noci, cavolo, rucola e persino il cioccolato fondente.