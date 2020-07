Palermo, Rita Dalla Chiesa e il post addolorato dopo la bomba d’acqua: ‘Non riesco a dormire’

Dopo la bomba d’acqua che ha colpito Palermo, tanti VIP hanno scritto un messaggio: ecco le parole di Rita Dalla Chiesa, Alba Parietti e Alessandro Gassmann.

La bomba d’acqua che si è abbattuta su Palermo è stata un duro colpo al cuore della Sicilia e dell’Italia intera: tanti VIP hanno espresso la propria solidarietà e il cordoglio per le vittime, tra cui Alba Parietti, Rita Dalla Chiesa e Alessandro Gassmann.

LEGGI ANCHE: — Le immagini drammatiche di quanto successo a Palermo: la donna che filma presa dal panico

Rita Dalla Chiesa: il suo messaggio per Palermo

La prima a parlare è stata Rita Dalla Chiesa, che come sempre ha affidato i propri pensieri a Twitter, facendo riferimento anche alle recenti minacce a Massimo Giletti e Nino Di Matteo da parte del boss mafioso Filippo Graviano, condannato per le stragi del 92 e del ’93.

“Non riesco a dormire – ha scritto Rita Dalla Chiesa sul social network cinguettante – penso a Palermo, la mia Palermo, che continuo ad amare. Penso alla sua gente, costretta a subire una vita che non vuole. Penso alle minacce a Giletti e Di Matteo. Penso al disastro e al dolore di questa città stasera. Penso che vorrei essere lì”

Palermo: i messaggi di Gassmann e Alba Parietti

Oltre a Rita Dalla Chiesa, a lasciare un messaggio di cordoglio per Palermo c’è anche Alba Parietti, che esprime tutto il suo dolore da Instagram.

“Solidarietà, tutto il mio cordoglio per le vittime e vicinanza alla popolazione palermitana – ha scritto la showgirl – amo Palermo ci ho vissuto e ho conosciuto un mondo meraviglioso. Sono profondamente dispiaciuta e vi stringo fortissimo”.

Un altro messaggio per Palermo è arrivato da Alessandro Gassmann, che su Twitter ha scritto un messaggio facendo riferimento alle lotte ambientaliste contro il cambiamento climatico: “Un abbraccio forte ai palermitani investiti dagli effetti dei cambiamenti climatici. ORA è il momento di esigere da chi governa, un cambiamento forte, a difesa del clima, del territorio, per far sì che le vittime non si dimentichino mai. RIP”.

Foto: Shutterstock \ Kikapress