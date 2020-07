I messaggi dei VIP dopo il nubrifagio di Palermo

Un altro messaggio per Palermo è arrivato da Alessandro Gassmann, che su Twitter ha scritto un messaggio facendo riferimento alle lotte ambientaliste contro il cambiamento climatico: “Un abbraccio forte ai palermitani investiti dagli effetti dei cambiamenti climatici. ORA è il momento di esigere da chi governa ,un cambiamento forte, a difesa del clima,del territorio, per far sì che le vittime non si dimentichino mai. RIP”.

foto: Kikapress