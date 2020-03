Tra le regole della prestigiosa scuola frequentata dal principino George, ce n'è una davvero singolare: vietato avere amici in classe

Il principino George e sua sorella Charlotte frequentano una delle scuole più esclusive e costose di Londra. Si tratta dell’Istituto Thomas’s Battersea, dove ai giovani alunni, provenienti da famiglie facoltose, viene garantita una formazione eccellente. Agli allievi però, viene richiesto di rispettare una regola piuttosto singolare.

La rinuncia del principino George

Il Thomas’s Battersea offre un percorso didattico ricco e variegato: oltre alle tradizionali aule scolastiche, la struttura ospita un teatro, una palestra, biblioteche e persino un parco giochi sul tetto. “Offriamo un curriculum ricco ed ampio, che comprende lezioni di arte, balletto, teatro, francese, musica con insegnati specializzati fin dal primo giorno scolastico” si legge sul loro sito.

Una scuola prestigiosa da 19 mila sterline l’anno che promette non solo di istruire i bambini che ne varcano la soglia ma anche di educarli. “La regola più importante è quella di ‘essere gentili’” scrivono ancora sulla loro pagina web. Ma come si traduce questa direttiva nella vita quotidiana dei bambini?

Ecco perché il figlio di William e Kate non può avere un amico a scuola

Il principio della gentilezza dovrebbe aiutare i ragazzi a rispettarsi l’un con l’altro, aiutandosi reciprocamente e sentendosi parte di un unico gruppo. Proprio per questo, tutti i bambini, principino George incluso, vengono incoraggiati a non avere un migliore amico tra i banchi.

“C‘è una politica secondo cui se tuo figlio sta organizzando una festa, a meno che tutti i bambini della classe non siano invitati, non vanno consegnati gli inviti in classe, affinché nessuno si senta escluso” ha spiegato la giornalista Jane Moore.

“Ci sono cartelli ovunque che dicono di essere gentili, questa è l’etica della scuola. Non ti incoraggiano ad avere i migliori amici” ha aggiunto.