Kate Middleton rimproverata dai suoi figli come mamma: ‘Mi sento in colpa’

Anche Kate Middleton ammette di sentirsi in colpa verso i figli, ogni tanto. L'intervista alla Duchessa sul rapporto con i tre bambini

Riuscire a coniugare impegni di lavoro ed esigenze familiari non è facile per nessuna donna, soprattutto se si fa parte della Royal Family britannica. Partecipazioni a eventi pubblici, interviste, tagli di nastri: sono tutte occasioni importanti, certo, ma che tolgono tempo prezioso alla famiglia. Lo sa bene anche Kate Middleton, che di recente ha confessato di sentirsi spesso in colpa come mamma nei confronti dei suoi tre figli.

Kate Middleton si sente in colpa verso i suoi figli

George, Charlotte e Louis sono certamente bambini fortunati. Nati nell’agio di una famiglia che non farà mancare loro mai nulla, ma allo stesso dovranno mettere in conto delle rinunce, fin da piccoli.

LEGGI ANCHE: — Kate Middleton faccia a faccia con l’amante del Principe William: le foto dell’incontro tra le due

Come ogni mamma che lavora, anche Kate Middleton – sebbene il suo non sia propriamente un lavoro – fa i salti mortali per conciliare i suoi impegni pubblici con le esigenze dei suoi figli.

Rispetto ad altre donne, la Duchessa di Cambridge può contare una tata che si prende cura dei pargoli, ma nonostante tutto, sente che vorrebbe fare di più per i suoi bambini.

La moglie di William ha infatti confessato di sentirsi spesso in colpa come mamma, alla pari di tutte quelle donne che lavorano: “Chi non lo ammette, sta mentendo” ha detto durante una intervista per il podcast di Happy Mum Happy Baby condotto da Giovanna Fletcher.

I rimproveri dei principini

L’intervista a Kate Middleton sul rapporto con i suoi figli è stata registrata alla fine di gennaio, dopo una visita mattutina in un asilo nido e in una scuola materna a Stockwell, nel sud di Londra.

Proprio in quella occasione, ha rivelato la Duchessa, è stata rimproverata dai due figli maggiori. “Mamma, come hai potuto non accompagnarci a scuola stamattina?” le avrebbero detto George e Charlotte.

Secondo Kate, anche le donne che si occupano esclusivamente della famiglia, spesso sentono che c’è sempre qualcosa che manca, che potrebbero fare meglio per i propri bambini.

Insomma, il senso di colpa attanaglia ogni mamma “e in qualche modo mette in discussione le tue decisioni, i tuoi giudizi e penso che inizi dal momento in cui hai un bambino” ha aggiunto.