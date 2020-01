Anno nuovo, vita nuova. Ma Platinette, i buoni propositi, li sta attuando già da sei mesi, mostrandosi in tutta la sua ritrovata forma, dimagrito e più felice. Già, perché Mauro Coruzzi – così si chiama l’irriverente opinionista quando si leva la parrucca biondo platino – ha iniziato una rigida dieta, abbinando una costante attività fisica. Non solo per una questione estetica, ma anche e soprattutto per la sua salute.

Platinette dimagrito: ecco cosa mangia ora

L’eccessivo peso gli causava da tempo problemi: respiro affannato, stanchezza, dolori alle gambe. A un certo punto, ha deciso di dare una svolta alla sua vita e si è rivolto a un’esperta, che tuttora lo segue. Platinette è così dimagrito notevolmente e in 6 mesi ha detto addio a ben 30 chili.

Per raggiungere i risultati sperati, Mauro ha dovuto intraprendere un percorso molto duro fatto di una rigida alimentazione abbinata al movimento fisico. Ha iniziato con digiuni depurativi per poi stabilizzare lentamente la sua dieta: “Poi piano piano la nutrizionista mi ha detto che potevo reinserire gli altri cibi, modificandone le quantità” ha spiegato in una intervista a Di Più.

Non solo: inaspettatamente, Coruzzi riesce a fare anche attività fisica in maniera costante: “Ho comprato un bel tapis roulant e l’ho messo in salotto, dove ogni mattina cammino per circa 20 minuti e ho preso anche una bicicletta e almeno una volta alla settimana faccio il giro della ciclabile” ha aggiunto.

Un rapporto nuovo col cibo

Platinette, ora che è dimagrito, sta riscoprendo un nuovo rapporto col cibo. “Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva. Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo (…) è di natura psicologica. Per questo so che per uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento…” ammette senza perdersi d’animo.

Insomma, ora non mangia semplicemente ciò che trova sul tavolo, ma si gode ogni boccone: “Ora, mangiando poco e tutto, apprezzo di più il cibo. Una regola che cerco di rispettare sempre è quella di posare la forchetta sul bordo del piatto dopo ogni boccone. (…) Gusto e prendo il tempo che ci vuole. Prima invece ingurgitavo alla velocità della luce…”