Tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è finalmente tornato il sereno, dopo anni di silenzio: fra poco sarà il compleanno di Baudo e l'ex moglie ha voluto "festeggiarlo" così

Pippo Baudo compie 84 anni ed anche quest’anno la Rai gli dedicherà una serata speciale, sicuramente diversa da quelle del passato a causa dell’emergenza sanitaria, ma non per questo meno importante: ogni anno che passa la tv di Stato vuole ringraziare ancora una volta l’uomo che ne ha fatto la storia e che ancora oggi, con la sua energia e il suo inesauribile magazzino di ricordi, è in grado di dargli un valore aggiunto.

Pippo Baudo Katia Ricciarelli, il regalo di compleanno a “Io e te”

Katia Ricciarelli, ospite fissa nel programma condotto da Diaco nel pomeriggio di Rai1, ha voluto dedicare un pensiero all’ex marito, con il quale in passato c’è stata maretta: dalle sue parole amorevoli sembra invece evidente che ora tra i due tutto si sia sistemato e la cantante ha voluto anche invitare Baudo a raggiungerla nel contenitore pomeridiano, dove lei si occupa di “posta del cuore”.

Dopo 18 anni di matrimonio, un divorzio molto chiacchierato e anni di silenzio, i due l’anno scorso si sono riconciliati: l’occasione è stata quella dei festeggiamenti per i 50 anni di carriera della Ricciarelli, dove a sorpresa si è presentato anche Pippo. “Non conto mai gli anni e non so da quanto tempo non ci parlavamo. Questo mi addolorava, perché abbiamo vissuto anni molto felici, un matrimonio da favola. Ho rimosso anche l’anno in cui è finito. Quando ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti, quindi dovevamo smetterla con questa storia”, ha raccontato poi Katia.

Chissà se Pippo Baudo deciderà di accettare l’invito di Katia Ricciarelli e di tornare nel salotto di Diaco, dove era già stato nella versione in seconda serata (“Io e te di notte) e aveva deliziato il pubblico con una inaspettata performance musicale.