Buon compleanno Pippo Baudo

Dopo 18 anni di matrimonio, un divorzio molto chiacchierato e anni di silenzio, i due l’anno scorso si sono riconciliati: l’occasione è stata quella dei festeggiamenti per i 50 anni di carriera della Ricciarelli, dove a sorpresa si è presentato anche Pippo. “Non conto mai gli anni e non so da quanto tempo non ci parlavamo. Questo mi addolorava, perché abbiamo vissuto anni molto felici, un matrimonio da favola. Ho rimosso anche l’anno in cui è finito. Quando ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti, quindi dovevamo smetterla con questa storia”, ha raccontato poi Katia.