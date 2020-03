Dai social arriva la notizia: Piero Chiambretti ricoverato per coronavirus. Chi sono gli altri personaggi della Tv messi in quarantena?

Piero Chiambretti ricoverato per coronavirus presso il Mauriziano di Torino. Questa notizia è trapelata ieri sui social e si è diffusa rapidamente. Molto presto è giunto anche un tweet di solidarietà postato da Vladimir Luxuria.

Nel post, l’attivista ed ex politica rivolgeva i suoi migliori auguri a Piero Chiambretti, ricoverato insieme alla madre. Luxuria poco dopo ha cancellato il post in questione per poi pubblicarne uno nuovo, contenente auguri di pronta guarigione.

@PChiambretti #coronavirus il mio più grande augurio è che tu e tua mamma ne usciate al più presto… e che tutta l’Italia esca da questo incubo pic.twitter.com/eaWuHbdz29 — vladimir luxuria (@vladiluxuria) March 17, 2020

Piero Chiambretti ricoverato: le misure di sicurezza adottate

Nella puntata del 4 Marzo di CR4 – La Repubblica delle Donne in studio erano intervenuti diversi ospiti. Secondo quanto riportato da BollicineVip, Mediaset avrebbe inviato un comunicato agli ospiti in questione in cui sono invitati a mettersi in quarantena al fine di prevenire l’eventuale diffusione ulteriore del virus.

Quella sera erano intervenuti Michelle Hunziker, Gessica Notaro, Antonio Maggio, Clizia Incorvaia, Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lombardo, Maria Vittoria Longhitano, Annalisa Chirico, Vittorio Sgarbi e Cristiano Malgioglio.

Quest’ultimo ha commentato gli ultimi avvenimenti sul suo canale Instagram pubblicando un video divertente corredato da un messaggio serio ma incoraggiante.

Preoccupazione rischio contagio: cosa dicono gli ospiti di CR4

Le indiscrezioni sugli ospiti in quarantena si moltiplicano e ognuno la prende a modo suo. Un esempio è Vittorio Sgarbi che in questi giorni è stato in polemica aperta con utenti social e personaggi pubblici sull’effettiva pericolosità del virus. Gli è stato anche recapitato un esposto da diversi scienziati, fra i quali il virologo Umberto Burioni, per un video del 9 Marzo – poi cancellato – in cui sminuiva la portata dell’emergenza.

Sulla sua pagina Facebook, Sgarbi non sembra fare accenno al rischio di contagio e alla quarantena forzata; tuttavia sembra mitigare le sue posizioni pubblicando un sondaggio.

LEGGI ANCHE: — Striscia la notizia deve rinunciare a Michelle Hunziker in quarantena? Ecco cosa accadrà