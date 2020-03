Piero Chiambretti ricoverato con la madre per coronavirus

Le indiscrezioni sugli ospiti in quarantena si moltiplicano e ognuno la prende a modo suo. Un esempio è Vittorio Sgarbi che in questi giorni è stato in polemica aperta con utenti social e personaggi pubblici sull’effettiva pericolosità del virus. Gli è stato anche recapitato un esposto da diversi scienziati, fra i quali il virologo Umberto Burioni, per un video del 9 Marzo – poi cancellato – in cui sminuiva la portata dell’emergenza.

Sulla sua pagina Facebook, Sgarbi non sembra fare accenno al rischio di contagio e alla quarantena forzata; tuttavia sembra mitigare le sue posizioni pubblicando un sondaggio.