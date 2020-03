Le figlie di Cristina Parodi e Giorgio Gori rientrano a Bergamo dall'Inghilterra. Perchè tornare in una delle città più colpite dal coronavirus?

Le figlie di Cristina Parodi e Giorgio Gori sarebbero più al sicuro a Bergamo che in Inghilterra? Una domanda spinosa che ha comunque portato il sindaco del capoluogo orobico e la moglie a far rientrare Benedetta e Angelica. Le figlie di Cristina Parodi, infatti, studiano rispettivamente a Canterbury e a Taunton.

Nei giorni scorsi si era visto – su Instagram – come la famiglia continuasse a tenersi in contatto con videochiamate. “Lontani ma vicini”: il motto che sta cercando di lenire la nostalgia di tutti coloro che in questo momento sono necessariamente separati dai propri cari.

Le figlie di Cristina Parodi sono più al sicuro a Bergamo?

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e padre delle due ragazze, ha fatto sapere che preferisce far tornare le ragazze a casa piuttosto che lasciarle in Inghilterra in questo momento. Le ragazze sarebbero più al sicuro in Italia – sebbene in una delle città più colpite dal coronavirus. È la posizione di Boris Johnson sull’emergenza in corso, infatti, a preoccupare Gori e Parodi: a loro parere il Primo Ministro britannico non avrebbe messo in atto le misure necessarie per proteggere i cittadini dalla diffusione del Covid-19.

Polemiche per la decisione presa da Cristina Parodi e Giorgio Gori

Resta indiscutibile il triste fatto che Bergamo sia uno dei comuni più colpiti dal coronavirus. Il rientro delle due ragazze dall’Inghilterra solleva dunque dubbi e polemiche oltremare. Un articolo su Daily Mail riporta la notizia con parole di sconcerto. Questo il titolo:

“Mayor of Italy’s worst-hit town brings his two daughters home from England because UK ‘is not taking coronavirus seriously enough” Il sindaco della città più colpita d’Italia porta le sue due figlie a casa dall’Inghilterra perché il Regno Unito non sta prendendo abbastanza sul serio il coronavirus

Sembra strano che Gori e Parodi abbiano preso questa decisione per le loro figlie, considerato che al momento la Gran Bretagna, secondo quanto riportato dall’articolo, sia nella stessa situazione in cui l’Italia si trovava due settimane fa. Di seguito, sono riportati anche i dubbi di Giorgio Gori nei confronti delle misure prese – o meglio, riguardo quelle che non sono state prese – da Johnson a fronte dell’emergenza.