Le figlie di Cristina Parodi e Giorgio Gori più al sicuro a Bergamo che in Inghilterra?

Sembra strano che Gori e Parodi abbiano preso questa decisione per le loro figlie, considerato che al momento la Gran Bretagna, secondo quanto riportato dall’articolo, sia nella stessa situazione in cui l’Italia si trovava due settimane fa. Di seguito, sono riportati anche i dubbi di Giorgio Gori nei confronti delle misure prese – o meglio, non prese – da Johnson a fronte dell’emergenza.

In a damning indictment of Boris Johnson’s coronavirus action plan, Gori said Britain has already missed the opportunity to stave off the worst of the crisis.

Con un’accusa nei confronti del piano d’azione per il coronavirus di Boris Johnson, Gori ha detto che la Gran Bretagna ha mancato l’opportunità di evitare il peggio della crisi.