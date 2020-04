Papa ologramma, la verità sul video diventato virale

Papa Francesco è un ologramma? L'incredibile teoria del complotto colpisce anche Sua santità: ecco il video divenuto virale in rete

Anche Francesco vittima dei complottisti. Tutta colpa di un video che mostrerebbe la teoria secondo cui il Papa affacciato in Piazza San Pietro sarebbe un ologramma. E mentre sui social la clip diventa virale, c’è chi smonta ogni eventuale cospirazione con una semplice spiegazione tecnica. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo.

Il Papa ologramma impazza sui social

Tutto è nato dal video mandato in onda da una rete televisiva del Michigan che mostra Francesco affacciato per l’Angelus. Quando il Papa si volta di spalle per rientrare nella stanza, sembra scomparire all’improvviso proprio come fosse un ologramma appunto.

La scena lascia in effetti perplessi: ma perché Francesco avrebbe dovuto utilizzare la riproduzione tridimensionale di se stesso per un’apparizione pubblica? Molto più probabilmente, la netta dissolvenza potrebbe essere dovuta dovuta a un lavoro di editing prima della messa in onda del video o ancor più semplicemente a un problema tecnico.

La spiegazione

Chi ritiene che l’immagine del Papa sia in realtà un ologramma punta essenzialmente su due aspetti. Il primo è l’evidente e improvvisa scomparsa di Bergoglio dall’inquadratura, poi sottolinea come la figura del pontefice sia avvolta da un alone nero – più scuro delle ombre interne alla stanza – prova che l’immagine non sarebbe reale.

Una teoria che viene presto smontata da chi, avendo maggiori competenze tecniche e fornendo una seconda inquadratura della stessa identica scena, dimostra come si sia trattato di un mero problema tecnico di ricezione e trasmissione. La telecamera avrebbe insomma saltato un frame come dimostra il frame successivo dove è possibile vedere, in un angolo della finestra, una parte dell’abito bianco di Francesco.

Nessuna cospirazione, dunque: Papa Francesco non è un ologramma.