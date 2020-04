Il Papa è un ologramma?

Era il 31 dicembre scorso quando papa Francesco salutando i fedeli si mostrò piuttosto aggressivo con una donna cinese. Tutti ricorderete la famosa scena: una donna asiatica gli afferrò la mano e Sua Santità reagì schiaffeggiando le mani della signora. le immagini fecero presto il giro del mondo, diventando virali sul web.

Bergoglio chiese pubblicamente scusa per quel gesto aggressivo e sebbene per non molto tempo non si è più parlato di quella vicenda, il Papa successivamente ha voluto incontrare privatamente la donna, per un chiarimento di persona, esprimendo rammarico per l’accaduto.

Foto: Kikapress