🇮🇹 6 Aprile 2020 Vedo in città una calma piatta che non promette nulla di buono. Spero sia solo la giornata di pioggia, ma conoscendo l'autodisciplina preventiva dei cittadini di Hong Kong, temo ci siano, questa volta per davvero, cambiamenti all'orizzonte a cui non eravamo abituati. 😔 Stay Safe 🙏🍀 🇺🇸 April 6th, 2020 I am noticing an extremely dead calm in the city, that is anything but promising. I am hoping it is this drizzly day, but knowing the self-discipline of true Hong Kongers, I fear there really are, this time around, changes in the horizon, in which we were not accustomed at all. 😔 Stay safe 🙏🍀 #heatherparisi #umberto #hktwins @elizabeth_parisi_anzolin_ @dylan_parisi_anzolin #COVID-19 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #amolamiavita