Carlos lascia Nina Moric e va a vivere con Fabrizio Corona: la mamma si sfoga sui social ed è preoccupata per il figlio

Non sta attraversando un periodo sereno, Nina Moric. Il figlio Carlos, diventato maggiorenne di recente, ha deciso di trasferirsi per andare a vivere dal padre, Fabrizio Corona. Una decisione che ha molto ferito la showgirl croata, che affida ai social i suoi stati d’animo. I fan provano a consolarla, ma lei è davvero preoccupata. Da qualche giorno, racconta Nina, non riesce a mettersi in contatto con il figlio e prova a comunicare con lui attraverso Instagram.

Nina Moric preoccupata per il figlio

L’ultimo post condiviso su Instagram da Nina Moric la ritrae in primo piano con un gattino nero. “Gli occhi di un gatto sono finestre che ci permettono di vedere dentro un altro mondo” scrive nella caption a corredo dello scatto. Molti fan, però, tornano a parlare di Carlos e della sua scelta di trasferirsi da Corona.

Tra gli utenti, c’è anche chi l’accusa di voler spettacolarizzare quanto sta succedendo tra lei e il figlio. “Perché non gli scrivi in privato?” le chiede, riferendosi ad altri post in cui si rivolge al ragazzo.

Ed ecco la risposta di Nina:

“Perché non mi rispondono al telefono, non posso nemmeno andare a casa di Fabrizio. Non ho nessun mezzo di comunicazione, non l’avrei fatto mai se avessi avuto un’altra scelta. Spero almeno che mi leggerà. Non ho scritto nulla di male. Neanche Dio si propone di giudicare u uomo fino ai ultimi giorni, perché dovremmo farlo io e te?”

Cosa è successo tra Nina e Carlos

Il fatto che Carlos non voglia vedere la madre, stupisce i fan. In tanti si chiedono cosa stia accadendo e perché il ragazzo abbia deciso di vivere con il padre. “Qualcosa è successo tra madre e figlio che non sappiamo” ipotizza ad esempio un utente.

E Nina Moric, replica con amarezza:

“Non è successo niente. Semplicemente sta vivendo una vita dove gli hanno elencato tutti i miei sbagli. Sai, a volte riesce molto facile essere capro espiatorio. Così fu la prima volta, figurati la seconda”.

Basterà il dolce micino a rasserenare il triste cuore di Nina?