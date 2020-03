Coronavirus, ‘Figli, proteggete i vostri padri’: la foto malinconica di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha pubblicato sui social un nuovo post a tema coronavirus, mostrando il suo lato dolce. Ecco cosa ha scritto.

Durante questa durissima emergenza causata dal coronavirus Covid-19, tutti siamo più dolci sui social network, forse per via del ritrovato calore del focolare domestico: anche Fabrizio Corona si è sbilanciato così, pubblicando una tenerissima foto su Instagram. Ma cosa avrà mai postato l’ex re dei paparazzi? Davvero ha messo sul suo profilo qualcosa di dolce?

Coronavirus, Fabrizio Corona e la tenera foto col figlio

Andiamo con ordine. Fabrizio Corona si è subito dimostrato piuttosto sensibile al tema del coronavirus, postando una serie di messaggi che invitavano la gente a rimanere a casa (e addirittura uno nel quale ha criticato le misure del governo).

Tutto regolare fin qui, ma il suo ultimo post nessuno se lo aspettava. Si vede un’immagine risalente a qualche anno fa, nella quale lo stesso Corona tiene in braccio il figlio Carlos Maria, nato nel 1999. Anzi, nella stessa gallery c’è anche una foto del figlio con la mamma, Nina Moric.

“Figli, proteggete i vostri padri. Soprattutto ora”, recita la caption, svelando il lato dolce del ‘duro’ Fabrizio.

Corona: “La quarantena non è il carcere”

Un messaggio davvero bello il suo, che qualche giorno fa si era però sfogato in un altro modo, ancora a tema coronavirus.

“Di solito dopo 495 giorni passati dentro una cella (non in quarantena), si esce stanchi depressi distrutti impauriti di tutto – ha scritto – cosa sarà adesso di me? No. Io no. Aspettavo solo il momento di riprendermi tutto. Determinato,forse troppo. Poi sbagli e impari. È la storia della vita. Basta saper essere consapevoli di ciò che si è. Quindi cosa sono 20 giorni di quarantena a casa con i propri cari con tutte le comodità? Un ca..o. State a casa. E rispettate le regole. Lo faccio io, potete farlo anche voi”.

Insomma, se non fosse chiaro, un Fabrizio Corona decisamente attento a prevenire il coronavirus. Voi ve lo aspettavate?

Foto: Kikapress