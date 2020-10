Ancora guerra tra Nina Moric e Fabrizio Corona: lui l'attacca da Barbara D'Urso, lei pubblica un nuovo audio choc su Instagram ma poi lo cancella

Continua senza esclusione di colpi la guerra tra Fabrizio Corona e Nina Moric. L’ex re dei paparazzi è stato ospite, in collegamento da casa sua, a Live Non è la D’Urso per raccontare cosa sta succedendo tra lui e la sua ex moglie. Un lungo monologo quello di Corona che è parso piuttosto agitato e sofferente, incavolato nero con Nina e ansioso, dice, di proteggere suo figlio dalla stessa madre. Mentre lui era in onda con Barbara D’Urso, la Moric ha pubblicato un nuovo audio choc su Instagram, che poi ha però cancellato.

LEGGI ANCHE: — Il video di Fabrizio Corona con Carlos dopo Non è la D’Urso: come si mostrano padre e figlio dopo la puntata

Nina Moric pubblica un nuovo audio di Carlos

Fabrizio Corona non è stato affatto tenero nei confronti di Nina Moric, dipingendola come una donna che ha bisogno d’aiuto. Lui crede che suo figlio Carlos non possa vivere con lei, perché non sarebbe in grado di fare la madre. Per questo, dopo varie vicissitudini ed episodi inquietanti raccontanti in diretta tv, il ragazzo sarebbe tornato a vivere dal padre.

Nei giorni scorsi, però, dopo che Nina aveva pubblicato delle conversazioni telefoniche con il figlio e con lo stesso Corona, Carlos era tornato a vivere con lei, rendendola felice. Poche ore dopo, poi, il ritorno dal padre. Fabrizio ha dato la sua versione dei fatti, spiegando poi in una diretta Instagram perché il figlio ha abbandonato nuovamente la dimora della madre.

Ma mentre l’ex fotografo dei Vip si sfogava nel salotto di Barbara D’Urso, Nina sferrava un nuovo attacco sui social, pubblicando un nuovo audio scioccante di Carlos.

Perché Carlos ha lasciato al casa della madre

In questa nuova conversazione telefonica, resa pubblica su Instagram e poco dopo rimossa, Nina Moric chiede al figlio Carlos i motivi che lo hanno spinto a tornare a vivere da Fabrizio Corona. Il file dura circa 7 minuti e il ragazzo più volte appare in difficoltà. Il giovane Corona riferisce alla madre che il padre pensa che sia malata, che sia pazza. “Io non lo penso” si affretta a sottolineare lui. L’audio, come detto, è stato rimosso dai social, mentre lo sfogo di Corona è ancora su Instagram.

Una vicenda davvero triste e piena di interrogativi, al centro della quale c’è la vita di un ragazzo appena maggiorenne, che si trova in mezzo a due fuochi. Forse, come in tanti suggeriscono ai due noti genitori, sarebbe il caso di pensare a lui, evitando di continuare questa furiosa guerra alla mercé di un pubblico morbosamente curioso.